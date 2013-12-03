Изменение функциональности магазина на OpenCart

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Завершен3 заявки221 просмотр

Нужно внести некоторые изменения согласно ТЗ: https://docs.google.com/document/d/11mgH1kQ_gc6IndjHNkio67TampsymijpEgP-R-qS5LU/edit

Opencart
11 лет назад
blazW
Антон 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
4 дня
Отличный исполнитель! Выполнил все здорово. Приятно было работать.
Спасибо! И за сотрудничество, и за своевременную оплату, и за хороший отзыв.

Заявки фрилансеров

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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