Добавить на сайт shopcms модуль оплаты картами

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Закрытнет заявок151 просмотр

Добрый день.

Требуется добавить на сайт интернет магазина shopcms модуль оплаты каратами, для приёма платежей от покупателей.

Жду ваших предложений.

11 лет назад
jimboss369
Никита 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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