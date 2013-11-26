Поставить (доработать, разработать) модуль для интернет-магазина http://monallure.ru, известный, как "Опции с кнопкой "Купить" для каждой опции", т.е. чтобы на странице товара сразу отражались все товары с таким названием, но имеющие разные параметры (в ...
Добавить на сайт shopcms модуль оплаты картами
Добрый день.
Требуется добавить на сайт интернет магазина shopcms модуль оплаты каратами, для приёма платежей от покупателей.
Жду ваших предложений.
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