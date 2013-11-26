Магазин колес

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Закрыт5 заявок218 просмотров

Необходимо настроить шаблон интернет магазина на Битриксе в рабочий режим по следующим моментам:

- настройка загрузки и выгрузки каталога товаров через прайс-лист в формате csv;

- проверка работы функций магазина (добавление в корзину, оплата и т.д.)

- небольшие доработки по оформлению сайта.

ТЗ и необходимые макеты прилагаются, цена и сроки обсуждаются после рассмотрения списка работ исполнителем.

По всем вопросам обращаться в личку.

Спасибо.

11 лет назад
daswer
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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