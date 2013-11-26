Составить техническое задание на создание ИМ

После опубликования объявления понял что без ТЗ никуда,

*Друзья, меня интересует создание ИМ на базе OpenCart по продаже музыкальных носителей (CD, Винил).

Нравится www.plastinka.com со своими плюсами и минусами, есть небольшой бриф, так же готов заплатить небольшую сумму за грамотное составление ТЗ в режиме *вопрос-ответ*

Поэтому прошу помочь сформировать ТЗ в режиме *вопрос-ответ*, бриф и представление о том что я хочу имеется