Спрограммировать магазин на OpenCart

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки246 просмотров

Дизайн будет чуть позже, все, что связано с технической стороной и требования к ней - во вложенном файле.

Бюджет 300$. CMS OpenCart.

Контактные данные человека, который принимает решения и ведет сайт:

Сергей, скайп: x__miller_x

Почта: [email protected]

Перед тем как ему писать с предложениями - оставляйте заявку здесь обязательно. Без заявки со стоимостью и сроками разговора не будет.

Opencart
11 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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