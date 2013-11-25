Спрограммировать магазин на OpenCart

Дизайн будет чуть позже, все, что связано с технической стороной и требования к ней - во вложенном файле.

Бюджет 300$. CMS OpenCart.

Контактные данные человека, который принимает решения и ведет сайт:

Сергей, скайп: x__miller_x

Почта: [email protected]

Перед тем как ему писать с предложениями - оставляйте заявку здесь обязательно. Без заявки со стоимостью и сроками разговора не будет.