ИСПОЛНИТЕЛЬ ЕЩЕ НЕ НАЙДЕН! ОСТАВЛЯЙТЕ СВОЮ ЗАЯВКУ! Куплен шаблон http://www.leotheme.com/demo/prestashop14x/?template=leo_mobile который сделан для сервиса http://www.prestashop.com Описание проекта: портал где собраны официальные тренинги разных категорий + календарь всех событий в ...
Спрограммировать магазин на OpenCart
Дизайн будет чуть позже, все, что связано с технической стороной и требования к ней - во вложенном файле.
Бюджет 300$. CMS OpenCart.
Контактные данные человека, который принимает решения и ведет сайт:
Сергей, скайп: x__miller_x
Почта: [email protected]
Перед тем как ему писать с предложениями - оставляйте заявку здесь обязательно. Без заявки со стоимостью и сроками разговора не будет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен простейший сайт на wordpress , пример http://www.belzubi.com.ua/ , http://melovo.ru/ контент есть. шапка,в шапке название,телефон и кнопка оформить заказ(форма куда человек вводит данные коорые сохраняются в таблицу гугл док) вкладки -главная,о товаре,оплата-доставка,FAQ(внутри информация ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Ищем специалиста по движку Dle. Для интернет-магазина создавалось множество модулей, но многие из них не смогли закончить из-за личных причин программиста. Работы достаточно будет, так как есть еще ...Завершен11 лет назад
Сделать интернет магазин http://www.milanoo.ru.com/Anime-Action-Figures-c1974 добавив эти категории товаров сделать упор на игры аниме фентези и чтобы поиск товаров шел с ...Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сделать дизайн, верстку, натяжку сайта интернет-магазина (кондиционирование, вентиляция, отопление) на Joomla. Вся дополнительная информация в прикрепленном файле!Интернет-магазины7 заявокЗакрыт11 лет назад
Восстановить сайт на PrestaShop (http://www.prestashop.com/) и активировать модуль PAYPALЗавершен11 лет назад
Движок не важен. Главное не самопис. Все должно быть 1 в 1 как в исходнике Работа удаленная. Бюджет указан за все. Срок до среды. Оплата + ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Срочно требуется создание нескольких небольших интернет магазинов на бесплатном движке. Нужно для начала 3 магазина, возможно шаблонные на шаблонном дизайне. Важна срочность и качество работы. В каждом интернет магазине не более нескольких подразделов и не ...Интернет-магазины30 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо закончить разработку интернет-магазина, подготовить его к запуску и оказать небольшую тех. поддержку в начальный период эксплуатации. Функционал готов на 90%. Описание того, что нужно сделать в ТЗ во вложении. Возможно сотрудничество с исполнителем в ...Завершен11 лет назад