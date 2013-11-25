Создать интернет-магазин

Сделать интернет магазин

http://www.milanoo.ru.com/Anime-Action-Figures-c1974

добавив эти категории товаров

сделать упор на игры аниме фентези

и чтобы поиск товаров шел с 'того ресура сразу

система оплаты

системы оплаты, доставки

формирования счетов приходящих к покупателю и Вам, банеры, реклама товара, акции, система купонов,, бонусная система для покупателей, экспорт\импорт товаров в csv,

рассылка писем покупателям из магазина

можно сделать как сразу поиск с напрямую или им с возможностью добавления товаров через ексель и к нему парсер товаров с этого сайта

фактически задание скопировать сайт (магазин)

пишите ваше предложения и цену и cms а так же примеры ваших работ