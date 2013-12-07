Восстановить сайт на PrestaShop

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Завершен4 заявки156 просмотров

Восстановить сайт на PrestaShop (http://www.prestashop.com/) и активировать модуль PAYPAL

PrestaShop
11 лет назад
safronovea
Евгений 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

qoqe
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$60
1 день
Сделано все быстро и качественно. рекомендую. спасибо
Все отлично! Заказчик явно занятой человек, а следовательно серьезный, поэтому слово свое держит! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

qoqe
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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