Ищу честного программиста, который хорошо может разбираться в чужом коде. Есть сайт на опенкарте, который очень переделан под сайт-недвижимости. Нужно внести некоторые дополнения. Потом из этого же сайта будем делать ещё 1 с ...
Настроить магазин на Bitrix (Малый бизнес)
Развернуть дистрибутив и произвести первичные настройки. Оплата по факту
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