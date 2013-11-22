Virtuemart 2.0 Joomla 2.5 доработать шаблоны

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок109 просмотров

Необходимо доработать шаблоны для Virtuemart 2.0

Доработка карточки товара

Доработка отображения категорий

Доработка фильтра для поиска товара по настриваемым полям.

Joomla
11 лет назад
vitbel
55 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Движок ИМ с автопереносом товара

    $500

    Сначала сделали сами на "Беслпатном" сервисе - не ожидали, что Все 1000 фото надо подкачивать....вручную. Нужна помощь. Дизайн ЛЮБОЙ - условие: автоматическое подгружение Артикулов товара (как я представляю).

    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Магазин Джумла+Вирт

    $50

    Есть магазин Джумла+Вирт Сейчас когда человек нажимает кнопку КУПИТЬ и начинает оформление заказа то нужно зарегистрироваться и заполнить кучу всяких полей Нужно сделать так чтобы регистрироваться не нужно было чтоб ...

    Joomla
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется доработка интернет магазина на Preste

    Требуется доработать магазин построенный на PrestaShop 1.5.4.1(открытый код) Есть предварительное ТЗ + дополнения Только для частных ответственных фрилансеров!(компаниям, студиям и прочим перепродавалам просьба не обращаться) Оплата электр.деньгами(поэтапная,без предоплаты)

    PrestaShop
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен модуль экспорта товаров в ОД для OpenCart

    Функционал программы должен быть схож с модулем http://opencartforum.ru/files/file/600-экспорт-товаров-вконтакте/ Модуль дам программисту для изучения и анализа - код открыт. Программный продукт должен устанавливаться как модуль (крайне желательно через VQMod). ...

    ocStoreOpencart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Посадить старый сайт на новый движок

    ТОЛЬКО ЧАСТНЫМ ФРИЛАНСЕРАМ!!! Старый сайт посадить на новый движок с сохранением функционала существующего, с полным переносом товаров, статей, разделов и дизайна. ТехЗадание ПРИЛАГАЕТСЯ!!!! Сайт должен быть построен «правильно» с точки зрения ...

    JoomlaWordPress
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет- магазин

    $2500

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Ищу опытного фрилансера или компанию (веб-студию) для создания интернет магазина по продаже бытовой техники. Более детальное описание указано в ТЗ, которое отправлю потенциальным исполнителям. Спасибо.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Taobao API

    $1000

    Срочно требуется IT разработчик, программист для создания русско язычной версии сайта taobao.com на подобии rutaobao.com, vivatao.com на базе API привязки. Специалистов не имеющих опыта в создании или начинающих просьба не беспокоить.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенос ИМ ( парсинг и экспорт) на Битрикс

    Задача заключаться в том что бы перенести сайт на Битрикс с сохранение структуры и урлов. - Необходимо экспортировать базу либо спарсить сайт и перенести на платформу Битрикс. - Дизайн и верстка ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад