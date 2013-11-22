Нужен модуль экспорта товаров в ОД для OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки116 просмотров

Функционал программы должен быть схож с модулем http://opencartforum.ru/files/file/600-экспорт-товаров-вконтакте/

Модуль дам программисту для изучения и анализа - код открыт.

Программный продукт должен устанавливаться как модуль (крайне желательно через VQMod).

Функции программы.

1. Авторизация на Одноклассниках

2. Переход в группу указанную в настройках

3. Создание фотоальбомов в группе в ОД по принципу 1 категория в магазине - 1 фотоальбом.

4. Экспорт фотографий продукта к соотвествующий альбом во Одноклассники с указанием в описание (на выбор администратора) следующих параметров:

{price} - цена;

{name} - название товара;

{model} - модель;

{desc} - описание;

{attr} - аттрибуты;

{options} - опции;

{link} - ссылка на товар в магазине;

{sku} - код;

{stock} - наличие;

{producer} - производитель;

{meta_description} - мета-тег "Описание";

5. Возможность во время экспорта оставлять комментарий от имени группы (администратора) с указанием (на выбор администратора) одного или нескольких из вышеуказанных параметров.

6. Добавлять товары на стену группы с указанием параметров на выбор администратора

7. Автоматически обновлять описание (включая цену).

Работать может как на API ОД, так и через cUrl (на выбор программиста).

Модуль должен работать на версии 1.5.4.1 и выше (проверить на 1.5.5.1 и 1.5.6.1). Желательно протестировать модуль как на OpenCart так и на OcStore.

Модуль должен иметь внешний интферфейс (в админке) как вышеупомянутый модуль ВК.

Если реализация будет через сUrl надо предусмотреть антикаптчу через сервис antigate.com

Программист должен оказывать поддержку и изменять модуль в случае неработоспособности модуля (из-за багов/недочетов).

Программист должен оказывать консультации и вносить изменения по желанию в течение первых двух недель эксплуатации бесплатно, в последующем за дополнительную плату.

Программист должен вносить изменения в модуль, если тот будет не работать из-за изменения методов авторизации, api или иных причин на стороне ОД. Вопрос оплаты при такой ситуации решается в индивидуальном порядке в каждом конкретном случае.

ocStoreOpencart
11 лет назад
JavaIndonesia
Олег 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

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