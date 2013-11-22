Сначала сделали сами на "Беслпатном" сервисе - не ожидали, что Все 1000 фото надо подкачивать....вручную. Нужна помощь. Дизайн ЛЮБОЙ - условие: автоматическое подгружение Артикулов товара (как я представляю).
Нужен модуль экспорта товаров в ОД для OpenCart
Функционал программы должен быть схож с модулем http://opencartforum.ru/files/file/600-экспорт-товаров-вконтакте/
Модуль дам программисту для изучения и анализа - код открыт.
Программный продукт должен устанавливаться как модуль (крайне желательно через VQMod).
Функции программы.
1. Авторизация на Одноклассниках
2. Переход в группу указанную в настройках
3. Создание фотоальбомов в группе в ОД по принципу 1 категория в магазине - 1 фотоальбом.
4. Экспорт фотографий продукта к соотвествующий альбом во Одноклассники с указанием в описание (на выбор администратора) следующих параметров:
{price} - цена;
{name} - название товара;
{model} - модель;
{desc} - описание;
{attr} - аттрибуты;
{options} - опции;
{link} - ссылка на товар в магазине;
{sku} - код;
{stock} - наличие;
{producer} - производитель;
{meta_description} - мета-тег "Описание";
5. Возможность во время экспорта оставлять комментарий от имени группы (администратора) с указанием (на выбор администратора) одного или нескольких из вышеуказанных параметров.
6. Добавлять товары на стену группы с указанием параметров на выбор администратора
7. Автоматически обновлять описание (включая цену).
Работать может как на API ОД, так и через cUrl (на выбор программиста).
Модуль должен работать на версии 1.5.4.1 и выше (проверить на 1.5.5.1 и 1.5.6.1). Желательно протестировать модуль как на OpenCart так и на OcStore.
Модуль должен иметь внешний интферфейс (в админке) как вышеупомянутый модуль ВК.
Если реализация будет через сUrl надо предусмотреть антикаптчу через сервис antigate.com
Программист должен оказывать поддержку и изменять модуль в случае неработоспособности модуля (из-за багов/недочетов).
Программист должен оказывать консультации и вносить изменения по желанию в течение первых двух недель эксплуатации бесплатно, в последующем за дополнительную плату.
Программист должен вносить изменения в модуль, если тот будет не работать из-за изменения методов авторизации, api или иных причин на стороне ОД. Вопрос оплаты при такой ситуации решается в индивидуальном порядке в каждом конкретном случае.
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