Модуль доставки для Opencart

Необходимо создать модуль для расчета доставки одновременно по СДЭК, ЕМС и Почте по всему миру.

Edost.ru не годится, у него далеко не полный список городов по России, которые есть у СДЭК, а заграницы по СДЭКу вообще нет.

Существует готовый модуль расчета СДЭК, который берет города напрямую из базы СДЭК, там все хорошо, и считает он все, что есть у СДЭК.

Но как в таком случае считать параллельно ЕМС и Почту, ведь если города берутся из базы СДЭК, то использовать их для ЕМС и Почты не получится, потому как, у СДЭК, EMS и Почты разные внутренние коды городов.

Готов выслушать предложения по разработке и ценам.