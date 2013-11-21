Добрый день Для периодических работ по модернизации магазина на опенкарт требуется опытный и ответственный человек. В ближайшее время нужно врезать в дизайн пару блоков, завести новые категории заполнить их спарсенными товарами.
Модуль доставки для Opencart
Необходимо создать модуль для расчета доставки одновременно по СДЭК, ЕМС и Почте по всему миру.
Edost.ru не годится, у него далеко не полный список городов по России, которые есть у СДЭК, а заграницы по СДЭКу вообще нет.
Существует готовый модуль расчета СДЭК, который берет города напрямую из базы СДЭК, там все хорошо, и считает он все, что есть у СДЭК.
Но как в таком случае считать параллельно ЕМС и Почту, ведь если города берутся из базы СДЭК, то использовать их для ЕМС и Почты не получится, потому как, у СДЭК, EMS и Почты разные внутренние коды городов.
Готов выслушать предложения по разработке и ценам.
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