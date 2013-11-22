Отредактировать вывод товара на Joomla-сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен9 заявок173 просмотра

Требуется отредактировать вывод товара на Joomla-сайте:

– Вывод расширенного описания визуально разместить после вывода короткого описания;

– Добавить социальные кнопки Вконтакте и Одноклассники, МойМир (последние два необязательно);

– Добавить кнопку-ссылку на существующую форму заказа;

– Увеличить количество символов, выводимых в описании товара на главной странице.

Сроки 2-3 дня.

Joomla
11 лет назад
amisha
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$25
1 день
Отличный фрилансер, сделал быстро и качественно.
С Светланой замечательно работается - она очень ответственный, компетентный и надёжный заказчик и очень приятный в общении человек! Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе, оплата мгновенная. Спасибо за приятное и результативное сотрудничество, буду рад дальнейшим совместным проектам!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад