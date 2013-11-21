Интернет-магазин Modx

Требуется программист для создания интернет-магазина! Предпочтение - cms: Modx но и не только!

*если покажете эффективность другой CMS - предпочтение может поменяться.

Это интернет магазин - анализов, на этом сайте можно заказать анализы.

Создать требуется аналог сайта инвитро.ру - раздел "анализы и цены"

Страница по крошкам находится вот здесь: главная -->>> анализы и цены

Сроки разработки сайта - очень, очень сжатые, но опытный программист сделает работу быстро!

Что имеется:

Техническое задание *ТЗ

Исходники PSD

Проект-менеджер работать готов хоть до раннего утра - только бы сделать сайт.

Цена: обсуждается

Все общение по проекту ведутся только скайпу и только общением (не перепиской!). У кого микрофона нет или он СЛОМАЛСЯ – просьба не беспокоить!

В отклике пишите ваш скайп или мобильны телефон – нам не важно в какую страну звонить!

Да, и не выходите слишком быстро из скайпа, интернета – когда отвечаете, мы реагируем ОПЕРАТИВНО на Ваши предложения!!!

Потому, ждем заинтересованных?!

Предложения принимаем 24 ЧАСА.

Спасибо за внимание.