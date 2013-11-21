Интернет-магазин без корзины и оплаты онлайн.

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Закрыт7 заявок158 просмотров

Нужно сверстать уже готовый дизайн, по сути это даже не интернет-магазин. Единственное что нужно это скрипт добавления товаров.

Процесс покупки очень простой: Человек выбирает товар, кликает по нему, переходит на страничку заказа, заполняет форму и жмет "заказать", форма приходит на Mail, мы перезваниваем, все.

Нужно сделать дешево и сердито.

Без предоплаты, оплата после предоставления варианта на вашем хостинге, но до переноса на мой.

11 лет назад
Delivery
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров