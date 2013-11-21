Требуется отредактировать вывод товара на Joomla-сайте: – Вывод расширенного описания визуально разместить после вывода короткого описания; – Добавить социальные кнопки Вконтакте и Одноклассники, МойМир (последние два необязательно); – Добавить кнопку-ссылку на существующую ...
Интернет-магазин без корзины и оплаты онлайн.
Нужно сверстать уже готовый дизайн, по сути это даже не интернет-магазин. Единственное что нужно это скрипт добавления товаров.
Процесс покупки очень простой: Человек выбирает товар, кликает по нему, переходит на страничку заказа, заполняет форму и жмет "заказать", форма приходит на Mail, мы перезваниваем, все.
Нужно сделать дешево и сердито.
Без предоплаты, оплата после предоставления варианта на вашем хостинге, но до переноса на мой.
Заявки фрилансеров
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