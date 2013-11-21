Требуется программист для создания интернет-магазина! Предпочтение - cms: Modx но и не только! *если покажете эффективность другой CMS - предпочтение может поменяться. Это интернет магазин - анализов, на этом сайте можно заказать ...
Создать интернет-витрину
Здравствуйте, фрилансеры.
Требуется разработать ИМ (витрину, т.е. без цен и оплаты товаров) под ключ:
- Спарсить информацию с 1 сайт донора и разместить ее на OpenCart (другие варианты тоже рассматриваются). Около 150 товаров.
- Сделать рерайт описаний товаров.
- Дизайн, верстка и интеграция с CMS. Сайты на которые оринтируюсь – kuvalda.ru vseinstumenty.ru
- 2 недели сопровождения проекта после сдачи. (мелкие исправления, добавления страниц и т.д.).
Предалагаю оплату по этапам:
1 – парсинг. Результат – файлы CMS и база данных с информацией 3000 рублей – 3 дня
2 – дизайн сайта – PSD файлы с дизайном – 6000 – 4 дня
3 – рерайт описаний товаров – файлы CMS и база данных с информацией (рерайт) – 5000 – 5 дней
4 – верстка и интеграция – файлы CMS и база данных с информацией (рерайт) – 7000 – 5 дней
5 – сопровождение – 4000 рублей – 14 дней.
1,2 и 3,4 – этапы идут параллельно.
Итого – 25000 рублей и 9 дней на разработку и 14 дней на сопровождение проекта. Предлагаю СБР с оплатой по этапа.
Если все устраивает, я пишу более точное ТЗ на каждый этап. Если с чем-то не согласны – давай обсудим ваши условия.
Со своей стороны гарантирую быстрое принятие работы или внесение корректировок.
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