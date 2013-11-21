Создать интернет-витрину

Здравствуйте, фрилансеры.

Требуется разработать ИМ (витрину, т.е. без цен и оплаты товаров) под ключ:

- Спарсить информацию с 1 сайт донора и разместить ее на OpenCart (другие варианты тоже рассматриваются). Около 150 товаров.

- Сделать рерайт описаний товаров.

- Дизайн, верстка и интеграция с CMS. Сайты на которые оринтируюсь – kuvalda.ru vseinstumenty.ru

- 2 недели сопровождения проекта после сдачи. (мелкие исправления, добавления страниц и т.д.).

Предалагаю оплату по этапам:

1 – парсинг. Результат – файлы CMS и база данных с информацией 3000 рублей – 3 дня

2 – дизайн сайта – PSD файлы с дизайном – 6000 – 4 дня

3 – рерайт описаний товаров – файлы CMS и база данных с информацией (рерайт) – 5000 – 5 дней

4 – верстка и интеграция – файлы CMS и база данных с информацией (рерайт) – 7000 – 5 дней

5 – сопровождение – 4000 рублей – 14 дней.

1,2 и 3,4 – этапы идут параллельно.

Итого – 25000 рублей и 9 дней на разработку и 14 дней на сопровождение проекта. Предлагаю СБР с оплатой по этапа.

Если все устраивает, я пишу более точное ТЗ на каждый этап. Если с чем-то не согласны – давай обсудим ваши условия.

Со своей стороны гарантирую быстрое принятие работы или внесение корректировок.