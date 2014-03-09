Добрый день. Есть плагин GeoDirecrory. В нем можно отмечать точки на карте. Но есть проблема – не отмечаются точки, если они имеют русское название (они отображаются на общей карте, но не ...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно подобрать плагин для WP, позволяющий отмечать точки на карте (Яндекс или Google). Одновременно на карте могут быть сотни точек. Некоторые плагины которые по описанию похожи на то, что хочется получить – ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Плагин должен позволить сделать следующее: 1. Пользователь выбирает товар и подтверждает его оформление. Статус – «Ожидание документов» 2. У каждого товара могут быть разные формы согласия. Т.е. их нужно подгружать к товару, но ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужно разработать плагин для CMS WordPress, выполняющий следующее: В форму регистрации нужно добавить поле – телефон. После заполнения поля всех полей, на номер указанный при регистрации должно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Нужно установить и настроить woocomerce на WordPress. Вывод товаров (по категориям) должен быть 2 видов, как на странице (aktivconsult.ru/?go=credi... – с кратким описанием в плитку (пакеты услуг) и упрощенный в таблицу. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $60
Есть сайт aktivconsult.ru/ написан на html + jQ + php. Нужен перенести на шаблон WordPress. Только шаблон, без какого-либо функционала личного кабинета, продаж услуг. Просто чтобы сайт выглядел также ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен специалист по OpenGL в среде разработки QT. Есть большое приложение, с человеко-машинным интересом, визуализирующий ход технологических процессов. Программа работает с 3D-моделями в формате STL. На данный момент было подгруженно около 50 ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравстуйте. Для социального проекта "Яркая Самара", посвященный графити и стритарту в Самаре, требуется создать шапку. Требования к результату: - Срок 2 дня, 1500 рублей. - Картинка: ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
В тексте необходимо отразить сначала общую информацию предлагаемой категории товаров – где и зачем применяются, в чем преимущества именно это подгруппы товаров (например – программное управление, промышленное исполнение, электрический привод и т.д) ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно написать тз для копирайтера на описание категорий интернет магазина с учетом требований по SEO (их нужно предложить). Сайт – Olmaxsamara.ru. Как пример описаний категорий могу ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Добрый день. Я предлагаю наполнить интернет-витрину на Opencart с рерайтом. Для теста можно взять одну из категорий или например 10 товаров. Оплата 100 рублей за товара – рерайт (500-700 знаков) и перенос данных на ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте. Сделать верстку по макетам и интеграцию шаблона с магазином на PrestoShop. http://beket.com.ua/solo/solo-design-catalog-2.png http://beket.com.ua/solo/solo-design-categories.pn... http://beket.com.ua/solo/solo-design-product.png http://beket.com.ua/solo/solo-design-news.png http://beket.com.ua/solo/solo-design-page.png Предоплата 30% при начале работы + 30% когда ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте, фрилансеры. Требуется разработать ИМ (витрину, т.е. без цен и оплаты товаров) под ключ: - Спарсить информацию с 1 сайт донора и разместить ее на OpenCart (другие варианты тоже рассматриваются). Около ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Необходимо сверстать одностраничник из PSD + добавить скрипты: - таймера обратного отсчета - форма обратной связи (2 типов: только телефон и телефон + имя) чтобы данные приходили на почту.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте, фрилансеры! Необходимо сделать дизайн страницы для фирмы по спилу аварийных деревьев. То, что примерно подходит - http://lpgenerator.ru/var/115829/preview/ Также дам ссылки на фотостоки где можно приобрести то что ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть 98 файлов PDF с инструкциями к оборудованию (90% не больше 10 страниц). В некоторых инструкциях встречаются чужие координаты (в виде черной рамки с названием фирмы, адресом сайта и почты + телефон) - бросается в ...Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые Фрилансеры. Необходимо написать объявления (примерно 100 шт) под Директ по отобранным ключевикам (около 200 шт) и подобрать к ним посадочную страницу на сайте. В заголовке должен быть проявлен поисковый ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо создать на Яндекс или Google картах слой над городом, который содержит 72 сектора. При наведение или клике на сектор должно появиться окошко с "Названием" и ссылкой на нужную страницу. Сектора ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
На сайте сейчас работает шаблон, который некорректно отображает страницы с уровнем вложености больше 3. Также нужно исправить ссылки со страницы поиска так, чтобы они были такими же как в каталоге.HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть разработанный сайт с кнопками "заказать" возле товара. Нужно разработать AJAX всплывающую форму обратной связи. - 4 поля: Товар, Ваше имя, Телефон, Сообщение (последнее textarea) + кнопка "отправить" - Поле ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад