Chebotaev

Александр Chebotaev

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Исправить плагин GeoDirectory

    Добрый день.  Есть плагин GeoDirecrory.  В нем можно отмечать точки на карте. Но есть проблема – не отмечаются точки, если они имеют русское название (они отображаются на общей карте, но не ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Карта с метками для WP и импорт точек

    Нужно подобрать плагин для WP, позволяющий отмечать точки на карте (Яндекс или Google).   Одновременно на карте могут быть сотни точек.  Некоторые плагины которые по описанию похожи на то, что хочется получить – ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка плагина Re-Call для WordPress.

    Плагин должен позволить сделать следующее: 1. Пользователь выбирает товар и подтверждает его оформление. Статус – «Ожидание документов» 2. У каждого товара могут быть разные формы согласия. Т.е. их нужно подгружать к товару, но ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Плагин регистрации для WordPress с подтверждением по смс

    $30

    Нужно разработать плагин для CMS WordPress, выполняющий следующее: В форму регистрации нужно добавить поле – телефон. После заполнения поля всех полей, на номер указанный при регистрации должно ...

    PHPWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка и интеграция Woocomerce

    $70

    Нужно установить и настроить woocomerce на WordPress. Вывод товаров (по категориям) должен быть 2 видов, как на странице (aktivconsult.ru/?go=credi... – с кратким описанием в плитку (пакеты услуг) и упрощенный в таблицу. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенос HTML шаблона на WordPress

    $60

    Есть сайт aktivconsult.ru/ написан на html + jQ + php. Нужен перенести на шаблон WordPress. Только шаблон, без какого-либо функционала личного кабинета, продаж услуг. Просто чтобы сайт выглядел также ...

    HTMLJavaScriptPHPWordPress
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна помощь в проект по OpenGL QT С++

    $100

    Нужен специалист по OpenGL в среде разработки QT. Есть большое приложение, с человеко-машинным интересом, визуализирующий ход технологических процессов. Программа работает с 3D-моделями в формате STL. На данный момент было подгруженно около 50 ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать шапку (стиль графитистритарт)

    $50

    Здравстуйте. Для социального проекта "Яркая Самара", посвященный графити и стритарту в Самаре, требуется создать шапку. Требования к результату: - Срок 2 дня, 1500 рублей. - Картинка: ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Описание рубрик интернет-магазина

    $1000

    В тексте необходимо отразить сначала общую информацию предлагаемой категории товаров – где и зачем применяются, в чем преимущества именно это подгруппы товаров (например – программное управление, промышленное исполнение, электрический привод и т.д) ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно ТЗ для копирайтера

    $50

    Здравствуйте. Нужно написать тз для копирайтера на описание категорий интернет магазина с учетом требований по SEO (их нужно предложить). Сайт – Olmaxsamara.ru. Как пример описаний категорий могу ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт и перенос данных на OpenCart

    $500

    Добрый день. Я предлагаю наполнить интернет-витрину на Opencart с рерайтом. Для теста можно взять одну из категорий или например 10 товаров. Оплата 100 рублей за товара – рерайт (500-700 знаков) и перенос данных на ...

    Opencart
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • PrestaShop – верстка и интеграция

    $500

    Здравствуйте. Сделать верстку по макетам и интеграцию шаблона с магазином на PrestoShop. http://beket.com.ua/solo/solo-design-catalog-2.png http://beket.com.ua/solo/solo-design-categories.pn... http://beket.com.ua/solo/solo-design-product.png http://beket.com.ua/solo/solo-design-news.png http://beket.com.ua/solo/solo-design-page.png Предоплата 30% при начале работы + 30% когда ...

    HTMLPrestaShop
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать интернет-витрину

    $1000

    Здравствуйте, фрилансеры. Требуется разработать ИМ (витрину, т.е. без цен и оплаты товаров) под ключ: - Спарсить информацию с 1 сайт донора и разместить ее на OpenCart (другие варианты тоже рассматриваются). Около ...

    Opencart
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать верстку одностраничника

    $30

    Необходимо сверстать одностраничник из PSD + добавить скрипты: - таймера обратного отсчета - форма обратной связи (2 типов: только телефон и телефон + имя) чтобы данные приходили на почту.

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн одностраничника, лендинг

    $100

    Здравствуйте, фрилансеры! Необходимо сделать дизайн страницы для фирмы по спилу аварийных деревьев. То, что примерно подходит - http://lpgenerator.ru/var/115829/preview/ Также дам ссылки на фотостоки где можно приобрести то что ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отредактировать PDF

    $50

    Есть 98 файлов PDF с инструкциями к оборудованию (90% не больше 10 страниц). В некоторых инструкциях встречаются чужие координаты (в виде черной рамки с названием фирмы, адресом сайта и почты + телефон) - бросается в ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Объявления под Директ

    Здравствуйте, уважаемые Фрилансеры. Необходимо написать объявления (примерно 100 шт) под Директ по отобранным ключевикам (около 200 шт) и подобрать к ним посадочную страницу на сайте. В заголовке должен быть проявлен поисковый ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дополнение Яндекс или Google карт

    Необходимо создать на Яндекс или Google картах слой над городом, который содержит 72 сектора. При наведение или клике на сектор должно появиться окошко с "Названием" и ссылкой на нужную страницу. Сектора ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать шаблон 1С Bitrix

    $100

    На сайте сейчас работает шаблон, который некорректно отображает страницы с уровнем вложености больше 3. Также нужно исправить ссылки со страницы поиска так, чтобы они были такими же как в каталоге.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • AJAX всплывающая форма обратной связи

    $100

    Есть разработанный сайт с кнопками "заказать" возле товара. Нужно разработать AJAX всплывающую форму обратной связи. - 4 поля: Товар, Ваше имя, Телефон, Сообщение (последнее textarea) + кнопка "отправить" - Поле ...

    AJAX
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Верстка из PSD в Bitrix
Приятные впечатления от совместной работы, адекватные правки, грамотные ответы на мои вопросы, все быстро и по делу, оплата без проблем. Всегда бы так. Спасибо за заказ!
Огромное спасибо Виталию за проделанную работу. Человек ответственный - можно и крупную работу доверить и доступ на рабочий сайт. Если появится работа верстке макетов с готового дизайна я знаю к кому можно обратиться и другим РЕКОМЕНДУЮ к сотрудничеству с Виталием.
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almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Дизайн для сайта промышленных товаров.
Работать с Александром комфортно и приятно. На вопросы которые появились в процессе работы отвечает быстро и понятно. Оплата согласно условий. Рекомендую как заказчика и просто хорошего человека.
Очень понравилось работать с Алексеем - быстро отвечает на вопросы, вносит предложения о которых сразу не подумаешь. Настоящий профессионал своего дела. Буду работать с ним ЕЩЕ и другим советую!
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