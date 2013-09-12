Сделать верстку одностраничника

Имеется сайт http://monument-spb.ru/ Требуется: — Добавить снизу каждой стоимости памятника вторую строчку "с оформлением". То есть, просто цена и цена с оформлением. Должна удобно редактироваться из ЦМС. Есть описание и .PSD того, как должно выглядеть. — Увеличить количество ...
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Необходимо сверстать одностраничник из PSD + добавить скрипты:
- таймера обратного отсчета
- форма обратной связи (2 типов: только телефон и телефон + имя) чтобы данные приходили на почту.
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