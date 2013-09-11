Доработки по сайту - Wordpress

Имеется сайт http://monument-spb.ru/

Требуется:

— Добавить снизу каждой стоимости памятника вторую строчку "с оформлением". То есть, просто цена и цена с оформлением. Должна удобно редактироваться из ЦМС. Есть описание и .PSD того, как должно выглядеть.

— Увеличить количество изначально отображаемых фотографий и отзывов (есть .PSD).

— Добавить кнопочки "показать больше фото" и "показать больше отзывов", которые будут увеличивать количество отображаемых фото и отзывов (есть .PSD).

— Добавить ещё 1 "якорь" - т.е. ссылку на позицию скролла подобную этим: www.monument-spb.ru/#our-works; www.monument-spb.ru/#reviews; www.monument-spb.ru/#how-we-work; на позицию "5 главных причин обратиться к нам". Делается для выставления быстрых ссылок с Adwords (там минимум 4 ссылки).

— Добавить функционала отзывам. Добавить к каждому отзыву кликабельную фотографию памятника. При клике должна открываться галерея с фотографиями памятника с разных ракурсов (есть все .PSD и сами фотографии). Сами отзывы и фотографии должны удобно добавляться, удаляться и заменяться из ЦМС.

Спасибо за внимание.