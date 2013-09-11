Сверстать страницы.

Необходимо по psd макету сверстать интерфейс десктопного приложения на qml. Заинтересованному исполнителю макет в виде картинки будет отправлен для изучения и согласования стоимости работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер
Необходимо на готовоый сайт сверстать несколько лэндингов.
Должно быть 2 страницы.
1-я с 6-ю разными текстами.
2-я страница как есть.
+ добавить к логотипу Alt заголовок и поменять уровень 2-ух заголовков
Более подробную информацию вышлю выбранному работнику.
Прикреплены wireframes страниц.
Данный проект должен быть сдан до 00:00 по Киеву 13 сентября.
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