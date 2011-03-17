ghk

Денис Ор ghk

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Сверстать страницы.

    $100

    Добрый вечер Необходимо на готовоый сайт сверстать несколько лэндингов. Должно быть 2 страницы. 1-я с 6-ю разными текстами. 2-я страница как есть. + добавить к логотипу Alt заголовок и ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка и натяжка дизайна на Вамшоп

    $500

    Необходимо качественно сверстать готовый псд и натянуть на движок вамшопа. Максимум цсс. От вас ссылки на верстку. Превьюхи вышлю отдельно. На исполнение проэкта до 3-ех недель

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад