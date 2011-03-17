$100
Добрый вечер Необходимо на готовоый сайт сверстать несколько лэндингов. Должно быть 2 страницы. 1-я с 6-ю разными текстами. 2-я страница как есть. + добавить к логотипу Alt заголовок и ...
HTML-верстка9 заявок
Закрыт
12 лет назад
Добрый вечер Необходимо на готовоый сайт сверстать несколько лэндингов. Должно быть 2 страницы. 1-я с 6-ю разными текстами. 2-я страница как есть. + добавить к логотипу Alt заголовок и ...
Необходимо качественно сверстать готовый псд и натянуть на движок вамшопа. Максимум цсс. От вас ссылки на верстку. Превьюхи вышлю отдельно. На исполнение проэкта до 3-ех недель