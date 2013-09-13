Переверстать страницу на Wordpress

Коллеги! Требуется верстка одностраничника / лендинг туристического агентства для продаж путевок через интернет. В режиме телефонных звонков и персональных выездов. Для раскрутки и привлечения клиентов ТЗ и дизайн в приложении Прошу указывать Ваши комментарии и стоимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Ищу грамотного, но недорогого верстальщика, который поможет в редактировании шаблона под Wordpress.
Задача следующая:
1. Нужно переверстать вывод контента на главной.
Как есть сейчас - http://clip2net.com/s/5JtJ2v
Как должно выглядеть - http://clip2net.com/s/5JtKcP
PSD-макет нового вида вышлю.
2. Установить и красиво оформить под стиль сайта форму комментирования в статьях с возможностью авторизоваться через соц сети (для этого существует спец. плагин под WP)
3. Внизу каждой статьи выводится блок похожих записей - http://clip2net.com/s/5JtT59
Нужно изменить его на блок, как на главной странице в новом стиле - http://clip2net.com/s/5JtUi2
Оплата: 1 тыс. рублей
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