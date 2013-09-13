Переверстать страницу на Wordpress

Приветствую!

Ищу грамотного, но недорогого верстальщика, который поможет в редактировании шаблона под Wordpress.

Задача следующая:

1. Нужно переверстать вывод контента на главной.

Как есть сейчас - http://clip2net.com/s/5JtJ2v

Как должно выглядеть - http://clip2net.com/s/5JtKcP

PSD-макет нового вида вышлю.

2. Установить и красиво оформить под стиль сайта форму комментирования в статьях с возможностью авторизоваться через соц сети (для этого существует спец. плагин под WP)

3. Внизу каждой статьи выводится блок похожих записей - http://clip2net.com/s/5JtT59

Нужно изменить его на блок, как на главной странице в новом стиле - http://clip2net.com/s/5JtUi2

Оплата: 1 тыс. рублей