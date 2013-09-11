Дизайнер-верстальщик для одностраничных проектов

HTML-версткаЗакрыт11 заявок200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создание одностраничников на основе макета, либо готовых сайтов с небольшими изменениями.

Основные задачи:

Быстро скопировать чужой сайт, сверстать по макету, либо нарисовать + сверстать

Вставить тексты, добавить/изменить какие-либо элементы

Разложить картинки, js, css по необходимым папкам

Бюджет обсуждаем и может изменяться в зависимости от сложности каждого отдельного проекта.

10 лет назад
moneyupp
Николай 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка одностраничника / лендинг турагенства

    Коллеги! Требуется верстка одностраничника / лендинг туристического агентства для продаж путевок через интернет. В режиме телефонных звонков и персональных выездов. Для раскрутки и привлечения клиентов ТЗ и дизайн в приложении Прошу указывать Ваши комментарии и стоимость

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Натянуть дизайн на CMS Phpshop

    Уважаемые фрилансеры! Есть сайт на бесплатном шаблоне CMS Phpshop http://sc78.ru/ Нужно сверстать и натянуть на сайт готовый дизайн. Дизайн - прикреплен. Есть psd-исходники. Ваши сроки и стоимость?

    PHP
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка

    $50

    Нужно срочно сверстать страничку подобной этой http://www.1000let.com/ Оплата договорная

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать макет сайта

    на выходе 10 внутренних страниц, из них много идентичных ТЗ в приложении скриншоты макета тоже в приложении скриншотов много, но это не означает, что проект сложный наоборот, это облегчает работу верстальщика, просто на макете все подробно разжевано

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется доработать сайт на ModX

    Всем привет. На сайте (ModX) нужно привезти в порядок верстку в каталоге расцветок: http://detiles.com.ua/colors/ Требуемый внешний вид страницы во вложении, плюс добавить внизу небольшое примечание (можно прямо в коде, не интегрируя блок текста в CMS). Указывайте Ваш ...

    MODX
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скопировать сайт 1 в 1. СРОЧНО

    http://budokanschool.ru/ простейший сайт-одностраничник нужно скопировать расположение блоков ширина сайта остается такая же фон меняем на белый, шрифт - на черный картинку по центру нужно заменить(дам картинку) текст на всем сайте тоже нужно заменить(дам текст) логотип тоже заменяем(дам фото) желательно это сделать на wordpress ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстальщик

    Ищем верстальщика на постоянное сотрудничество. Работа - правка готовых html шаблонов без натяжки на cms. Стоимость: 300 рублей за час работы. Оплата: вебмани, яндекс деньги.

    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить верстку у сайта Joomla

    Раздел сайта http://winorder.ru/menu-1.html некорректно отображается в интернет эксплорере. Кроме того требуется ряд мелких правок css картинки variants выравниваются по центру, а надо влево. у первого набора дистанция между вариантс больше чем у остальных при том же кол ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад