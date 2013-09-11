Требуется доработать сайт на ModX

http://budokanschool.ru/ простейший сайт-одностраничник нужно скопировать расположение блоков ширина сайта остается такая же фон меняем на белый, шрифт - на черный картинку по центру нужно заменить(дам картинку) текст на всем сайте тоже нужно заменить(дам текст) логотип тоже заменяем(дам фото) желательно это сделать на wordpress ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
На сайте (ModX) нужно привезти в порядок верстку в каталоге расцветок: http://detiles.com.ua/colors/
Требуемый внешний вид страницы во вложении, плюс добавить внизу небольшое примечание (можно прямо в коде, не интегрируя блок текста в CMS).
Указывайте Ваш бюджет.
Желательна оплата через "Приват".
С уважением.
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