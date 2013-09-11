Требуется доработать сайт на ModX

Надо очень срочно до вечера сверстать две страницы По сути: макеты прикрепил во вложения. Главная и внутренняя. минимальная ширина 1000 пикселей максимальная как в макете, если больше то по центру (думаю это свойство max-width) где фотки там слайдер который ...