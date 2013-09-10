Кастомизация страницы хотспота

Ищем крутого программиста на фронт-енд сложных проектов. Проекты разные, бывают объемные, бывают не очень. Но во всех есть много JS, Ajax и эпизодическая отладка совместно с программистами back-end. Нужно хорошо знать английский и быть мега-ответственным. Без ...