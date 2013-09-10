Сделать редизайн уже имеющегося сайта

Ну что тут говорить…. Видит Бог, не хотел я этот отзыв писать. Прошло 7 месяцев, а воз и ныне там. Дмитрий деньги взял, ничего не сделал и пропал. Хотя как я вижу здесь на веблансере он появляется очень часто. У меня на руках нет даже исходников того, что он успел уже частично сделать. Он просто пропал и ничего не выслал. Мне так видится, что основной хлеб Дмитрия – это не завершение проектов, а набирание портфеля начатых проектов и получение с них пятидесятипроцентных предоплат. В одном из разговоров он сам обмолвился, что я такой далеко не единственный оплативший ему и ничего не получивший. Да и видно, что он занимается далеко не одним моим проектом. Уж не знаю откуда положительные отзывы, на которые я купился, это наверное ряд мелких проектов для резюме. В общем, дело обстояло так. 1. Работа ладилась только до получения предоплаты 50%. Дмитрий получил очень деталное ТЗ по проекту, вплоть до самых функциональных мелочей, и выслал вполне годные прототипы главной и внутренней страниц. Это конечно не конечные макеты, без учета всего функционала, но они отражали идею того, что нам нужно. 2. После получения предоплаты 400 USD (!!!!) он потерял интерес к проекту, начал высылать макеты “для галочки”, полностью негодные с точки зрения функционала, появились недельные пропадания, потом камбеки с объяснительными о сложной жизненной ситуации и гарантиями, что Дмитрий “серьезно относится к своему делу”, нужно только чуть-чуть подождать. Ну мало ли, какие проблемы личного характера есть, я человек не злой… Потом опять игнорирование всех средств связи и тд. 3. Через несколько месяцев набрался сверхнаглости и пришел просить 100% предоплату в связи с тяжелым материальным положением (естественно, он обязательно все сделает в лучшем виде, т.к. “серьезно относится к своему делу”). Даже копию паспорта своего предлагал дать (что мне с ней делать?). Это когда из 17 страниц мы вроде как закончили только одну. Я естественно денег не дал, но и не зверь я. Мало ли, может ему бандиты угрожают, деньги требуют. Дал полтора месяца каникул от своего проекта на решение своих финансовых проблем. 4. По прошествии еще двух месяцев я напомнил о себе и получил весьма странное предложение прекратить работу над проектом, т.к. у него много времени на него уходит (!!!!????). Ну и нытье что мало денег и тд. Деньги конечно же возвращать отказался – он самостоятельно оценил свой вклад в проект именно в 50% (если быть точным, в 400USD). Продолжать проект тоже отказывался, но после убедителного телефонного разговора все-таки согласился вернуться к проекту и завершить все до конца. 5. Далее просто пошел на измор. На почту перестал отвчечать, макет обещает прислать через неделю, высылает через месяц. Месяц назад обещал мне выслать очередной макет и полностью перестал выходить на связь. 6. В общем, я еще могу много рассказывать и про обещанного верстальщика, который был у Дмитрия и должен был в рамках данного задания сделать верстку, но неожиданно отказался верстать, и много других чудесным образом вылезающих нестыковках и проблемах. А резюме такое: рисовать умеет, но берет деньги и с ними уходит. Совет, если будете работать с Дмитрием – только 100% постоплата и ни в коем случае не большой проект. Не повторяйте мою ошибку.