Сделать редизайн уже имеющегося сайта

$1000
HTML-версткаЗакрыт18 заявок474 просмотра
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Есть работающий высоконагруженный ресурс, движок самописный. Требуется сделать его редизайн (сам дизайн + межбраузерная верстка дивами, спрайтами, validator.w3.org и т.д. - по всем правилам), сохранив общую идею и расположения элементов, старый дизайн теряет актуальность и изжил себя.

Детали и сам сайт скину в личку.

Условия:

1. В предложениях, пожалуйста, указывайте ссылки на свои предыдущие работы, с указанием что именно вы в них делали.

2. Работать начнем только в случае если понравятся ваши наброски нового оформления. Как именно нравится - дам знать, чтобы не искать в темноте. Т.е. вслепую проект не запускаем.

Проект большой и ответственный. Возможно рассмотрение варианта постоянного сотрудничества, т.к. проект активно развивается.

Цена, сроки и способ оплаты - ваши.

9 лет назад
psergio
Сергей 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ches1er26
Дмитрий 
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$600
10 дней
Ну что тут говорить…. Видит Бог, не хотел я этот отзыв писать. Прошло 7 месяцев, а воз и ныне там. Дмитрий деньги взял, ничего не сделал и пропал. Хотя как я вижу здесь на веблансере он появляется очень часто. У меня на руках нет даже исходников того, что он успел уже частично сделать. Он просто пропал и ничего не выслал. Мне так видится, что основной хлеб Дмитрия – это не завершение проектов, а набирание портфеля начатых проектов и получение с них пятидесятипроцентных предоплат. В одном из разговоров он сам обмолвился, что я такой далеко не единственный оплативший ему и ничего не получивший. Да и видно, что он занимается далеко не одним моим проектом. Уж не знаю откуда положительные отзывы, на которые я купился, это наверное ряд мелких проектов для резюме. В общем, дело обстояло так. 1. Работа ладилась только до получения предоплаты 50%. Дмитрий получил очень деталное ТЗ по проекту, вплоть до самых функциональных мелочей, и выслал вполне годные прототипы главной и внутренней страниц. Это конечно не конечные макеты, без учета всего функционала, но они отражали идею того, что нам нужно. 2. После получения предоплаты 400 USD (!!!!) он потерял интерес к проекту, начал высылать макеты “для галочки”, полностью негодные с точки зрения функционала, появились недельные пропадания, потом камбеки с объяснительными о сложной жизненной ситуации и гарантиями, что Дмитрий “серьезно относится к своему делу”, нужно только чуть-чуть подождать. Ну мало ли, какие проблемы личного характера есть, я человек не злой… Потом опять игнорирование всех средств связи и тд. 3. Через несколько месяцев набрался сверхнаглости и пришел просить 100% предоплату в связи с тяжелым материальным положением (естественно, он обязательно все сделает в лучшем виде, т.к. “серьезно относится к своему делу”). Даже копию паспорта своего предлагал дать (что мне с ней делать?). Это когда из 17 страниц мы вроде как закончили только одну. Я естественно денег не дал, но и не зверь я. Мало ли, может ему бандиты угрожают, деньги требуют. Дал полтора месяца каникул от своего проекта на решение своих финансовых проблем. 4. По прошествии еще двух месяцев я напомнил о себе и получил весьма странное предложение прекратить работу над проектом, т.к. у него много времени на него уходит (!!!!????). Ну и нытье что мало денег и тд. Деньги конечно же возвращать отказался – он самостоятельно оценил свой вклад в проект именно в 50% (если быть точным, в 400USD). Продолжать проект тоже отказывался, но после убедителного телефонного разговора все-таки согласился вернуться к проекту и завершить все до конца. 5. Далее просто пошел на измор. На почту перестал отвчечать, макет обещает прислать через неделю, высылает через месяц. Месяц назад обещал мне выслать очередной макет и полностью перестал выходить на связь. 6. В общем, я еще могу много рассказывать и про обещанного верстальщика, который был у Дмитрия и должен был в рамках данного задания сделать верстку, но неожиданно отказался верстать, и много других чудесным образом вылезающих нестыковках и проблемах. А резюме такое: рисовать умеет, но берет деньги и с ними уходит. Совет, если будете работать с Дмитрием – только 100% постоплата и ни в коем случае не большой проект. Не повторяйте мою ошибку.
Благодарю Сергея за полученный мною опыт, который я усвоил, благодаря его проекту. Было предоставлено слишком четко описанное задание, а Сергей не знал, что руководствуясь этими указаниями не получить тот дизайн который он хотел. Я старался это объяснить, но все мои рекомендации не получили должного внимания. Возможно из-за этого у нас сотрудничество закончилось неудачно. Я всегда стараюсь работать на результат. Это сильно влияет на время работы над проектом. Я не имел возможность ждать пока Сергей поймет суть дизайна, который он хотел бы видеть (мои рекомендации не были приняты). Поэтому я предлагал уменьшить скорость работы над проектом, но не прекращать ее. Сергея это не устраивало. Свою вину осознаю и принимаю. В следующий раз буду относится более серьезно к изучению задания, требованиям заказчика, а также к условиям сотрудничества. По оплате со стороны Сергея никаких проблем или задержек не было. Еще некоторые детали сотрудничества: Задание было очень подробно описано. После утвержденных концептов главной и внутренней страницы (за которые было оплачено 30$), процесс работы над главной страницей шел довольно хорошо и через некоторое время она была готова и исходники по главной странице отправлены заказчику (задолго до написания им отзыва). По прошествии двухмесячного перерыва (благодарю Сергея за понимание и терпение) я понял некоторые моменты, работая уже над другими внутренними страницами. По своей инициативе, для улучшения вида страницы, переделал некоторые мелочи в исходниках главной странице (которая уже была утверждена и ее исходники были отправлены Сергею). Из 16 страниц были разработаны главная страница, страница со списком анкет, страница анкеты пользователя, страница редактирования анкеты (не полностью). Но эти страницы имеют большое количество контента, нежели остальные. Т.е. самые сложные по разработке, страницы, были завершены. Стоимость работ оценивается не по количеству страниц, а по их содержанию. Исходники всех разработанных страниц (и логотипа) отправлены Сергею 28 и 29 марта.
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