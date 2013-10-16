Вертска и натяжка на Joomla 2.5

Необходимо сверстать и натянуть Psd на Joomla 2.5.

Так же потребуется программирование 4 - 12 модулей для данного сайта под ключ, но это уже следующий проект (интересные задачи будут).

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ТРЕБОВАНИЕ:

1. Макет фиксированный, 1024 px. Если получится сделать нормально bg под слайдером, то будет резина 1024 - 1280 px.

2. Валидно, кросс от ie7 и сопоставимые браузеры. Можно использовать HTML5 и CSS3.

3. Чистый код с комментариями (примерно, где находится тот или иной блок).

4. Вынос всех стилей и скриптов в отдельные файлы предназначенные для этого.

5. Плавность - изменение цвета ссылок, выделение или смена чего либо на сайте (даже мелочи), должны происходить плавно. На всем сайте необходимо как можно больше вещей сделать плавными.

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УСЛОВИЯ:

1. ТЗ и макеты удобно сформированы, все подписано и расписано.

1. Оплата оперативно, по факту. Работу можете выполнять на своем сервере.

2. Постоянно на связи, для уточнения всех не понятных моментов.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем приблизительную стоимость и сроки работы.

Проект, не особо срочный, но нужно-бы побыстрее.