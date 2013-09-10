Программист

Есть 2 страницы одного сайта. Нужно сделать страницу http://open-wine.ru/index.php/component/jak2filter/?Itemid=777&xf_2[0]=1&btnSubmit=SEARCH#.Ui7CHtJ7I5s по виду такой же как http://open-wine.ru/index.php/explore/module-variations/vino#.Ui7CNNJ7I5t Все данные для входа готов предоставить.
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Периодические мелкие технические задачи по сайтам на LPGenerator.ru (подключение метрики/аналитикса, настройка целей, подключение доменов, установка слайдеров, лайт-боксов, скриптов и т.п.).
Задачи регулярные, несколько штук в неделю. Каждую Вы оцениваете отдельно. В среднем выходит 7-10 тыс. рублей в месяц. Надо быть на связи, делать быстро и без косяков. Прямо сейчас есть задача, которую надо сделать сегодня.
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