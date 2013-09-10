Программист

$250
HTML-версткаЗакрыт4 заявки179 просмотров
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Периодические мелкие технические задачи по сайтам на LPGenerator.ru (подключение метрики/аналитикса, настройка целей, подключение доменов, установка слайдеров, лайт-боксов, скриптов и т.п.).

Задачи регулярные, несколько штук в неделю. Каждую Вы оцениваете отдельно. В среднем выходит 7-10 тыс. рублей в месяц. Надо быть на связи, делать быстро и без косяков. Прямо сейчас есть задача, которую надо сделать сегодня.

10 лет назад
adverbo
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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