Сверстать несложный макет

$35
HTML-версткаЗавершен16 заявок244 просмотра
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Нужно кроссбраузерно сверстать макет новостного сайта

Страницы должны тянуться с 1000 px до 1300 px

3 страницы

10 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
6names
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$35
1 день
Спасибо! Отлично свёрстанный макет :)
Рад был поработать ! Все четко и ясно , и никаких задержек ! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество !)
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