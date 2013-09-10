Верстка и создание формы

Добрый день,есть магазин на PHPShop движке нужно выполнить правки по верстке и добавлению функционала ТЗ подробное есть оплата по факту выполнение работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать форму и вставить ее на 2 страницы в 2-х местах.
Полное тз и пример формы в приложении.
Сроки - 10 сентября к 15:00
В комментариях напишите:
- цену
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