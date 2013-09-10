Верстка и создание формы

HTML-версткаЗавершен9 заявок236 просмотров
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Нужно сверстать форму и вставить ее на 2 страницы в 2-х местах.

Полное тз и пример формы в приложении.

Сроки - 10 сентября к 15:00

В комментариях напишите:

- цену

10 лет назад
markusminsk
Алексей 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
TaraZZZ
Тарас 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
10 лет назад
$20
1 день
Работа сделана быстро, правки внесены, за что большое спасибо исполнителю. Были разногласия и удалось найти способ сотрудничества (а это не со всеми фрилансерами возможно). Рекомендую!
Отличный заказчик. Было легко сотрудничать. Рекомендую!
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