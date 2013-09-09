СРОЧНО Добрый день! Нужно переделать шаблон одностраничника. Добавить видео, добавить форму обратный звонок и форму адреса. Примерно как на фото, но нужно красиво и в дизайне нашего шаблона. На фото чужой сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстка 5 статических страниц с помощью bootstrap 3. html + css + juery.Кроссброузерная, валидная. Использовать только возможности bootstrap 3. Верстка должна использовать и десктопные классы col-lg-*, и для планшетов col-md-*
Только для верстальщиков с опытом работы! Примеры верстки именно с bootstrap обязательны.
Пример главной страницы прикладываю. Остальные страницы проще.
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