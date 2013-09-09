Требуется верстка 5 статических страниц

HTML-версткаЗакрыт6 заявок221 просмотр
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Требуется верстка 5 статических страниц с помощью bootstrap 3. html + css + juery.Кроссброузерная, валидная. Использовать только возможности bootstrap 3. Верстка должна использовать и десктопные классы col-lg-*, и для планшетов col-md-*

Только для верстальщиков с опытом работы! Примеры верстки именно с bootstrap обязательны.

Пример главной страницы прикладываю. Остальные страницы проще.

10 лет назад
goodleon69
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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