Адаптировать верстку под IE 8

HTML-версткаЗавершен4 заявки173 просмотра
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Для двух сайтов

http://www.demo.web-happy.ru/

http://deklaratsiya-ts.ru/

10 лет назад
nuwak
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
EnterInWeb
37 летАндорра
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Заказал адаптировать верстку под IE8, все было сделано четко. Сотрудничеством доволен.
Побольше бы таких заказчиков, всё прошло гладко!
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