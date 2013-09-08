Верстка шаблона wordpress

Нужно сделать шаблон под WordPress по PSD и настроить работу сайта на хостинге. В нем должна быть предусмотрена возможность изменять фоны и их цвет, все тексты должны быть легко меняемые, в том числе и контакты. Так же предусмотреть возможность смену логотипа. Сделать возможность добавить новые страницы без изменения дизайна для текста. В корень сайта должны быть установлены счетчики. Сайт должен открывать корректно во всех браузерах (Opera, Chrome, Safari , Mozilla, iE 9, iE 10, Яндекс браузер и другие)

Сайт под HTML 5 . 4 страницы. За основу брался www.adamhartwig.co.uk/

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