Верстка шаблона wordpress

$160
HTML-версткаЗакрыт6 заявок165 просмотров
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Нужно сделать шаблон под WordPress по PSD и настроить работу сайта на хостинге. В нем должна быть предусмотрена возможность изменять фоны и их цвет, все тексты должны быть легко меняемые, в том числе и контакты. Так же предусмотреть возможность смену логотипа. Сделать возможность добавить новые страницы без изменения дизайна для текста. В корень сайта должны быть установлены счетчики. Сайт должен открывать корректно во всех браузерах (Opera, Chrome, Safari , Mozilla, iE 9, iE 10, Яндекс браузер и другие)

Сайт под HTML 5 . 4 страницы. За основу брался www.adamhartwig.co.uk/

Оплата 5000р через яндекс деньги. Связь по скайпу.

WordPress
10 лет назад
NickNV
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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