Верстка и натяжка на Joomla 2.5

Есть сайт, самописный: http://stiralochkin.ru Надо переверстать в HTML5, CSS3. При этом обеспечить: Кроссбраузерность (IE7+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) Валидность, полное соответствие стандартам W3C. SEO оптимизация. и т.д. CMS не предлагать.
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Здравствуйте! Есть макет в PSD нужно натянуть на Joomla 2.5. Из динамики: слайдер и выпадающее меню. Кроссбраузерность от ie7. Натяжка на Joomla должна быть проведена грамотно, чтобы в админке была возможность редактировать футер и контакты в шапке сайта, без вмешательства в файл шаблона. Макет выбранному исполнителю на почту.
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