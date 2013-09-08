Верстка и натяжка на Joomla 2.5

$100
HTML-версткаЗакрыт17 заявок148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Есть макет в PSD нужно натянуть на Joomla 2.5. Из динамики: слайдер и выпадающее меню. Кроссбраузерность от ie7. Натяжка на Joomla должна быть проведена грамотно, чтобы в админке была возможность редактировать футер и контакты в шапке сайта, без вмешательства в файл шаблона. Макет выбранному исполнителю на почту.

Joomla
10 лет назад
Zarvint
Климов 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
  • Похожие заказы

  • Переверстать сайт

    Есть сайт, самописный: http://stiralochkin.ru Надо переверстать в HTML5, CSS3. При этом обеспечить: Кроссбраузерность (IE7+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) Валидность, полное соответствие стандартам W3C. SEO оптимизация. и т.д. CMS не предлагать.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подправить меню

    Привет Уважаемые фрилансеры! Нужно доработать меню http://u.to/rfpzBA в принципе меню сверстано правильно, но надо чтобы оно было статичным и у каждой из граней(Меню) появлялась подменю с 4 пунктами. Пишите бюджет и сроки!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Найти ошибку в верстке

    $10

    Есть макет. Не раскрывается один пункт меню. Требуется найти ошибку и написать где подправить. Оплата 10 wmz.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта на Wordpress

    Здравствуйте. Убедительная просьба читать внимательно задание! 1.) Требуется ответственный, отзывчивый и терпеливый специалист Wordpress 2.) Нужно переделать сайт с dle на Wordpress 3.) Основные задачи: календарь, галерея, макет psd 4.) Возможно потребуется переделка или корректировка старого шаблона dle 5.) Т3 вышлю ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка макета и натяжка на Joomla

    $120

    Есть главная и внутряк, необходимо сверстать и натянуть. Цена и сроки? По срокам желательно максимум до 3х дней! Кто готов приступить к работе уже сегодня — сразу пишите в ЛС! (БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ)

    Joomla
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натянуть шаблон PSD на Joomla 2,5

    Нужно натянуть шаблон на сайт (Joomla 2,5) с сохранением структуры сайта. Даю архив с файлами сайта. Скрин макета шаблона в аттаче. Страницы и ссылки уже созданы. Требования - резиновый диз нормальное отображение в основных браузерах. Максимальный срок - 3 дня. Пожалуйста, ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Правки на PHPShop

    $100

    Добрый день,есть ряд задач на сайте ( движок PHPShop) по верстке,добавлению функционала нужно сделать в течений следующей недели оплата по факту сдачи правок( ТЗ скину исполнителю)

    PHP
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка макета

    $100

    В приложении макет сайта-одностраничника. Нужно сверстать кроссбраузерно + чтобы сайт корректно отображался на айпаде. Срок исполнения - понедельник 9 сентября. В понедельник будут некоторые изменения по дизайну.

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад