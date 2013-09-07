Верстка интернет магазина на ShopCMS

Нужно сверстать 5 одностраничных сайтов (landing) по разным тематикам, уже с готового ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть исходник 3 страницы: главная, страница категорий, страница товара. Все что нужно- качественная верстка и натяжка на движок.
- Похожие заказы
- $50HTML-верстка26 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно натянуть шаблон на сайт (Joomla 2,5) с сохранением структуры сайта. Даю архив с файлами сайта. Скрин макета шаблона в аттаче. Страницы и ссылки уже созданы. Требования - резиновый диз нормальное отображение в основных браузерах. Максимальный срок - 3 дня. Пожалуйста, ...Завершен10 лет назад
- $100
Добрый день,есть ряд задач на сайте ( движок PHPShop) по верстке,добавлению функционала нужно сделать в течений следующей недели оплата по факту сдачи правок( ТЗ скину исполнителю)HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
В приложении макет сайта-одностраничника. Нужно сверстать кроссбраузерно + чтобы сайт корректно отображался на айпаде. Срок исполнения - понедельник 9 сентября. В понедельник будут некоторые изменения по дизайну.HTML-верстка20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Описание проекта: Требуется переверстать имеющийся интернетмагазин на битриксе. Немного настройки некоторых модулей и инфоблоков. Обязательные требования: При подаче заявки показывайте сертификаты Битрикс, нет сертификатов, нет работы. Проект только через СБР (другие варианты оплаты даже не обсуждаются) Работы производить по этапам и ...Закрыт10 лет назад
Нужно сверстать сайт средней сложности.Завершен10 лет назад
- $100
Нужно сверстать сайт по выгодной цене. Движок DRUPAL. Нужно чтобы редактировались все текста через админку (желательно), но могут быть и другие варианты.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $150
Здравствуйте. Нужен человек который умеет хорошо верстать макеты сайтов, чтобы мог сверстать "ездящую" менюшку и т.д. Так-же чтобы мог натянуть все это дело на cms и привязать к модулям. Например привязть модуль "обратная связь" Пожалуйста оставляйте ...Завершен10 лет назад
Приветствую! Есть поток продающих страниц(лэндинги), требуется верстальщик с минимальный знанием jQuery. Нужна оперативная верстка, нахождение на связи по скайпу, кроссбраузерность ie8+, семантичная верстка. Стабильный поток проектов и оперативная оплата гарантируется.Завершен10 лет назад
Привет! Бирём последнюю версию wordpress, и по шаблону дизайнера делаем свой шаблон. Но такой, который подходит под обновления и плагины. Все стили для всех элементов нужны в 99lime.com, дизайнер тоже будет уведомлён что рисует под wordpress ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад