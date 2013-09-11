Здравствуйте. Нужен человек который умеет хорошо верстать макеты сайтов, чтобы мог сверстать "ездящую" менюшку и т.д. Так-же чтобы мог натянуть все это дело на cms и привязать к модулям. Например привязть модуль "обратная связь"

Пожалуйста оставляйте свои заявки здесь, на данный момент нужно сверстать небольшой макет, всем кандидатам скину макеты, для оценки сроков и стоимости. Спасибо.