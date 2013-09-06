Уникальный свой шаблон для wordpress

Привет! Бирём последнюю версию wordpress, и по шаблону дизайнера делаем свой шаблон. Но такой, который подходит под обновления и плагины.

Все стили для всех элементов нужны в 99lime.com, дизайнер тоже будет уведомлён что рисует под wordpress (меню лесенкой не будет).

Сколько будет стоить разработка такого шаблона?

У меня просто 2 проекта надо сделать на wordress под уник. шаблон.

Выслушаю вопросы, предложения, цены и сроки!