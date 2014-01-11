Добавить на страницу поиск салона

HTML-версткаЗавершен1 заявка183 просмотра
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Есть страница на сайте http://kerastase.extmage.com/salon-finder

Надо реализовать в ее центральной контентной части блок поиска салона, типа:

http://salons.kerastase.fr/search?query=Paris или http://www.kerastase.ca/en/store_locator.

1. Должны быть поля поиска по: городу, метро или названию.

2. Должна быть карта с метками расположения салонов.

3. При поиске должен выдаваться список салонов, обновляться карта с метками

4. Должна быть возможность обновлять данные по салонам через xls или csv

10 лет назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
fresh-head
Тимофей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$100
5 дней
Тимофей идеально выполнил проект, супер работа, спасибо!
Заказчик выполнил обязательство по оплате, но с сначительной задержкой. Причину объяснил. Задержка была компенсирована дополнительной оплатой.
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