Переверстка дизайна CSS

HTML-версткаЗавершен5 заявок216 просмотров
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Есть готовая тема на Wordpress, которую нужно слегка переверстать под новый дизайн. Основной дизайн и стили остаются на 90%, изменения касаются в основном заголовка и изменения основных параметров блоков с информацией. Желательно выполнить как можно оперативнее. Ждем предложений по срокам и стоимости.

См. подробности в прилагаемом файле.

CSS
10 лет назад
VadimSVG
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
koder
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$40
2 дня
Было очень приятно работать с человеком, все задачи отрабатывались четко и быстро. Объем работ был выполнен качественно и в срок, + некоторые сделаны мелочи, которые были упущены в начальном задании но "всплыли" по ходу работы. Обязательно воспользуюсь его услугами в следующий раз. Рекомендую Игоря другим заказчикам как профессионального и ответственного исполнителя!
Адекватный, понимающий заказчик. Приятно работать. Быстрая оплата. Рекомендую для сотрудничества, не пожалеете.
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