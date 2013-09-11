Переверстка дизайна CSS

Было очень приятно работать с человеком, все задачи отрабатывались четко и быстро. Объем работ был выполнен качественно и в срок, + некоторые сделаны мелочи, которые были упущены в начальном задании но "всплыли" по ходу работы. Обязательно воспользуюсь его услугами в следующий раз. Рекомендую Игоря другим заказчикам как профессионального и ответственного исполнителя!