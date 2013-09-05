Правки Джумла

HTML-версткаЗавершен6 заявок111 просмотров
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На сайте с движком Джумла необходимо сделать правки:

- Показать где находится на фтп html бокового меню.

- Удалить код статистики liveinternet (не могу найти).

На другом сайте Джумла:

- Убрать с шаблона страницы ссылки "подробнее".

- Разместить ссылку в подвале (на двух сайтах).

Жду вопросы и предложения.

10 лет назад
sukrona
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
f_lelya
Ольга 
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Ольга выполнена полный объём работ по ТЗ, сложностей не возникло. Сроки соблюдены. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четко сформулировал ТЗ. Постоянно онлайн. Рекомендую к сотрудничеству.
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