Правки Джумла

Нужно добавить с помощью плагина Option Tree две группы настроек в тему Wordpress: 1) Выбор цветов/цветовой схемы для элементов. 2) Выбор шрифта для заголовков, текста, меню (20 из набора ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте с движком Джумла необходимо сделать правки:
- Показать где находится на фтп html бокового меню.
- Удалить код статистики liveinternet (не могу найти).
На другом сайте Джумла:
- Убрать с шаблона страницы ссылки "подробнее".
- Разместить ссылку в подвале (на двух сайтах).
Жду вопросы и предложения.
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