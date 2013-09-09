Доработать выкатывающееся меню

Добрый день.

Нужно доработать выпадающее меню. Сайт http://gnevnaroda.org/

При нажатии на кнопку поиска (лупа в шапке), выкатывается блок с меню. При наведении на кнопку темы (политика, жкх и т.д.), справа должны появляться последние три статьи по данной тематике. При наведении на статью, справа должна появляться какая-то часть статьи (как это сейчас работает, но нужно проверить в коде, что это работает корректно и, при наполнении сайта настоящим контентом, ничего не полетит).

Самопис.

Настроены на долгое сотрудничество (по типу: взял задание, оценил стоимость и сроки, сделал, получил оплату и), т.к. проект большой и доработок будет много.