Изменить верстку по новому макету сайта на Drupal

HTML-версткаЗакрыт7 заявок122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно переверстать макет сайта на Drupal в новый дизайн. Во вложении верхний дизайн – текущий, внизу – какой нужно сверстать.

Меняется шапка и вид страницы товарной категории.

Drupal
10 лет назад
rokos
Роман 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка верстки

    $100

    Есть верстка сайта и новый очень похожий макет (внесены изменения в старый дизайн). На базе старой верстки сделать новую. Основные изменения - меню и на главной, сортировки в каталогах. Базовый сайт http://fashion-u.ru.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка HTML 5

    Здравствуйте, нужно до завтра (23:00) сдать верстку. (html 5, css 3. кроссбраузерность IE7+, Chrome, FireFox, Opera, Safari) макеты приложил, цены? и пишите, только те кто успеет! Верстка легкая!

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO верстка 10 страниц

    $50

    Для чистовой (под SEO) переверстки сайта требуется верстальщик HTML, JS и CSS. Верстка должна быть универсальна и модульна для любой CMS. Требование: Чистый короткий и правильный код с минимумом тегов и максимумом текстов. 10 типов страниц: Главная, Категория 1 ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить ошибку в верстке

    Здравствуйте! Обнаружилась ошибка в верстке на страницах с товаром интернет-магазина. Пример страницы http://vsekopii.com/zhenskie-naruchnye-chasy-tiffany-p-57300.html При сужении окна браузера блоки боковые блоки смещаются и наезжают на центральные блоки. На других страницах (главной, разделов, статей и др.) этого не происходит. Задача в том, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Добавить ссылки на цельную картинку

    $50

    На сайте http://formagotova.ru/ на самом верху шапка. Мне нужно, чтобы при нажатии на определенные места этой картинки это срабатывало как нажатие на ссылки. В приложении - расположение таких мест. Желательно без физической порезки картинки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка

    $50

    Нужно сверстать 5 страниц. Главное , чтобы код был понятен, и удобен для роботы. Пишите ваши сроки и цены. P.S. : Сверстать нужно только внутряки (контент), так как главная уже сверстана. Оплата , после полученной и проверенной работы. Кроссбраузерност: ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад