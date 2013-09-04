SEO верстка 10 страниц

$50
HTML-версткаЗакрыт6 заявок175 просмотров
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Для чистовой (под SEO) переверстки сайта требуется верстальщик HTML, JS и CSS.

Верстка должна быть универсальна и модульна для любой CMS.

Требование:

Чистый короткий и правильный код с минимумом тегов и максимумом текстов.

10 типов страниц:

Главная,

Категория 1 (+ конечная страница категории),

Категория мероприятий (+конечная страница мероприятия),

Новости (+страница конкретной новости),

Информационная страница,

Страница результатов поиска,

Страница контакты.

10 лет назад
halenchyk
Виталий 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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