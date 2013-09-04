Требуется верстальщик для создания прелендов

HTML-версткаЗакрыт7 заявок217 просмотров
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Мне требуется человек верстальщик, со стабильным онлайном и скайпом.

Работа заключается в создании одностраничных прелендов на основе существующих сайтов, с небольшими изменениями.

Что мне нужно:

Внимательность!!!

Умение быстро скопировать чужой сайт, разложить картинки, js, css по папкам.

Вставить туда тексты, комментарии и другое

Добавить и изменить какие-либо элементы

Кросбраузерность

10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
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