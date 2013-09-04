Требуется верстальщик для создания прелендов

Добрый день есть макеты в jpg нужно от рисовать в псд (или вы сможете сделать верстку с картинок) и сверстать (резина вместе с jquerry) пример Все аналогично idealoffice.ru 8 страниц
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне требуется человек верстальщик, со стабильным онлайном и скайпом.
Работа заключается в создании одностраничных прелендов на основе существующих сайтов, с небольшими изменениями.
Что мне нужно:
Внимательность!!!
Умение быстро скопировать чужой сайт, разложить картинки, js, css по папкам.
Вставить туда тексты, комментарии и другое
Добавить и изменить какие-либо элементы
Кросбраузерность
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