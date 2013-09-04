Требуется верстальщик для создания прелендов

Мне требуется человек верстальщик, со стабильным онлайном и скайпом.

Работа заключается в создании одностраничных прелендов на основе существующих сайтов, с небольшими изменениями.

Что мне нужно:

Внимательность!!!

Умение быстро скопировать чужой сайт, разложить картинки, js, css по папкам.

Вставить туда тексты, комментарии и другое

Добавить и изменить какие-либо элементы

Кросбраузерность