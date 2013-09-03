Сайт-визитка

Всем привет!

Задача такова: есть готовый СВЕРСТАННЫЙ шаблон для сайта. Нужно заполнить его информацией, переименовать кнопки меню, возможно добавить какие-то изображения и т.п. Сайт в несколько однотипных страниц. Вся информация для наполнения имеется. От исполнителя требуется знание CSS и html, т.к. шаблон, возможно, нужно будет чуть подправить.