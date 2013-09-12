Сверстать простую посадочную страницу

Есть сайт http://demo4.tmbp.ru/ Нужно чтобы по клику картинки межу 8 и 9 этажом увеличивались. Также нужно сделать вот такой эффект как здесь http://themes.sqrt121.com/?theme=mercurial Эффекты реализованы но видимо конфликт библиотеки Jquery для специалиста роботы на час. Указывайте цену и ...