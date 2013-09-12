Требуется специалист имеющий опыт работы по верстке и программированию сайта на платформе Битрикс. Интернет магазин. Сайт создается на платформе Bitrix. Работа поэтапная. Сайт размещается на новом домене rosizolit.com. Завершены работы на 90% по дизайну. Создана, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать простую посадочную страницу.
Есть небольшие анимационные эффекты (скрыть, показать)
Слайдер с галереей, фотографии открываются в лайтбоксе.
Есть нестандартные шрифты.
Макет готов предоставить.
Нужна валидная, кроссбраузерная верстка, без лишнего кода.
Писать на почту, указанную в профиле, с примерами сверстанных сайтов
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