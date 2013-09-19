Программист

Требуется специалист имеющий опыт работы по верстке и программированию сайта на платформе Битрикс. Интернет магазин. Сайт создается на платформе Bitrix. Работа поэтапная. Сайт размещается на новом домене rosizolit.com. Завершены работы на 90% по дизайну. Создана, сверстана главная страница. Требуется Верстка всех страниц и программирование несложных модулей. Требуется Наполнение сайта товарной номенклатурой (выгрузка из базы 1С, синхронизация). Требуется Программирование и настройка на работу с заявками через интернет сайт на почту компании. требуется Интегрирование интернет- заявок в систему 1С 8.0 Предприятие и Торговля с оформлением счетов. Требуется обязательная очная приемка и передача заданий в офисе компании в Санкт-Петербурге. Техническое задание без приложений прилагается. Срок выполнения основной работы 2 месяца.