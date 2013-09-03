Поправить HTML страничку

HTML-версткаЗавершен13 заявок292 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вот исходная страница http://dev.headway-studio.ru/jtouch/contacts.php

В прикрепленных файлах то, что надо сделать.

HTML
10 лет назад
sbushinskii
Федоров 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
AmatO_ory
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Работа была выполнена в кратчайший срок и должным образом, я очень доволен работой с Андреем. Мои рекомендации!
Сергей хороший заказчик , с ясным пониманием того что ему нужно. С оплатой все отлично, доволен сотрудничеством. Всем рекомендую!!
  • Похожие заказы

  • Верстка раздела Связаться с нами (Обратная связь)

    $50

    Существующему сайту следует добавить раздел "СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ" на примере: http://liwil.net/связаться-с-нами Дизайн, визуалы, текст - их расположение и форматирование готовы. Понадобится html-верстка + немного программирования (чтобы отправленные данные приходили на е-меил. Желательно в виде таблицы ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен Landing Page с продуманным дизайном

    Одностраничник по услугам консультаций в сфере Фэн-Шуй (основной сайт http://pofenshui.ru) В ТЗ все достаточно подробно описано. По запросу будут высланы файлы разработанного фирменного стиля компании.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Надо сверстать две страницы

    Есть тестовый сайт, который висит по адресу http://kerastase.extmage.com Все уже настроено, многие элементы возможно добавлять через админку. Есть несколько страниц, у которых не сверстана центральная контентная часть, т.е. страница создана, есть header и footer, основная верхняя заставка, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка OpenCart

    $100

    Из двух psd файлов (главная и категории отличаются лишь надписью в заголовке) необходимо сверстать и натянуть дизайн на движок Opencart. Псдешки в приложении

    OpenCart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Адаптивный шаблон для вордпресс

    Здравствуйте, уважаемые верстальщики! Нужна консультация по адаптивной верстке для вордпресса, а затем возможно сотрудничество в рамках этой самой адаптивной верстки. Желателен исполнитель, который может показать примеры своих работ именно для вордпресса, или же выполнял адаптивную верстку ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание простых HTML страниц

    Есть модели автомобилей. Нужно создать html страницу шириной в 500 px, где будет: - одно фото автомобиля определенных размеров - таблица с ценами Плюс приложить одно маленькое фото автомобиля. Упаковать все в папку с названием авто. Знание css (цвета таблицы делать). Нужно ...

    HTML
    HTML-верстка4 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать сайт по макету на bitrix

    $250

    Сверстать промо-сайт на развернутом стенде bitrix. Весь дизайн есть в PSD Главная страница с эффектом parallax. Сдача 5.09.13 за досрочную сдачу премия.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстальщик HTML, CSS.

    $500

    Доброго времени суток. Оклад 10 000 рублей в месяц. Оплата 1 раз в неделю на банковскую карту или электронные деньги (WMR, ЯД). Время работы понедельник-пятница с 10.00-19.00 по МСК. Обязательно: знание HTML и CSS; доступность в рабочее ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад