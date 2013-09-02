Создание простых HTML страниц

Сверстать промо-сайт на развернутом стенде bitrix. Весь дизайн есть в PSD Главная страница с эффектом parallax. Сдача 5.09.13 за досрочную сдачу премия.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть модели автомобилей.
Нужно создать html страницу шириной в 500 px, где будет:
- одно фото автомобиля определенных размеров
- таблица с ценами
Плюс приложить одно маленькое фото автомобиля.
Упаковать все в папку с названием авто.
Знание css (цвета таблицы делать).
Нужно сегодня все. Поэтому просьба писать сколько вы сможете сделать до 21.00.
Цена за 1 страницу - 100 рублей.
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