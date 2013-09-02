Создание простых HTML страниц

HTML-версткаЗавершен8 заявок295 просмотров
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Есть модели автомобилей.

Нужно создать html страницу шириной в 500 px, где будет:

- одно фото автомобиля определенных размеров

- таблица с ценами

Плюс приложить одно маленькое фото автомобиля.

Упаковать все в папку с названием авто.

Знание css (цвета таблицы делать).

Нужно сегодня все. Поэтому просьба писать сколько вы сможете сделать до 21.00.

Цена за 1 страницу - 100 рублей.

HTML
10 лет назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранные исполнители
r4zor
Егор 
31 годУкраина
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9 лет назад
10 лет назад
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