Сверстать сайт по макету на bitrix

Доброго времени суток. Оклад 10 000 рублей в месяц. Оплата 1 раз в неделю на банковскую карту или электронные деньги (WMR, ЯД). Время работы понедельник-пятница с 10.00-19.00 по МСК. Обязательно: знание HTML и CSS; доступность в рабочее ...