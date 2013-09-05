Сверстать сайт по макету на bitrix

$250
HTML-версткаЗакрыт6 заявок156 просмотров
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Сверстать промо-сайт на развернутом стенде bitrix.

Весь дизайн есть в PSD

Главная страница с эффектом parallax.

Сдача 5.09.13 за досрочную сдачу премия.

10 лет назад
cranko
Руслан 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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