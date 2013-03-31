AmatO_ory

Андрей AmatO_ory

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Люблю Drupal :)

mail: [email protected]

Специализации:

- Создание сайтов "под ключ"

- Верстка HTML/CSS/JQuery

- Разработка сайтов на CMS Drupal

- Темизация CMS Drupal (Cоздание индивидуальных тем)

Знания, умения, навыки:

- HTML, CSS.

- JS, jQuery (средний уровень)

- Блочная/табличная, резиновая/фиксированная вёрстка, адаптивная.

- Верстка под мобильные устройства.

Портфолио

Отзывы заказчиков

sbushinskii
Федоров 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
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Работа была выполнена в кратчайший срок и должным образом, я очень доволен работой с Андреем. Мои рекомендации!
Сергей хороший заказчик , с ясным пониманием того что ему нужно. С оплатой все отлично, доволен сотрудничеством. Всем рекомендую!!
Ответный отзыв
zetesve
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Верстальщик - фрилансер
CSSHTMLJavaScriptPHPWordPress
Андрей отлично выполнил задание - собрал страницу из тех отрывков текста, которые по ходу переписывались и по нескольку раз переделывались. Все это было сделано в довольно короткие сроки, так что могу его рекомендовать как хорошего специалиста!
Сергей хороший заказчик, с интересными проектами. Оплата произведена сразу после финальных корректив. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
_Medvedev_
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Вёрстка макета. Магазин постельного белья.
Работа выполнена хорошо, адекватно реагирует на замечания.
Отличный заказчик , с большим запасом терпения :) и умением правильно указать на необходимые правки. Никаких проблем с оплатой по завершению работы. Приятно работать, надеюсь на будущие совместные проекты!
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VdovinLab
Вдовин 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$100
10 баллов
12 лет назад
Специалисты Drupal, MODx, Joomla
AJAXCSSDrupalHTMLJavaScriptJoomlajQueryMODXPHP
Хороший исполнитель, сотрудничеством доволен, рекомендую!
Отличный заказчик! Спасибо за интересный проект! Сотрудничеством доволен, проблем оплатой и четкостью ТЗ не возникало, с удовольствием буду участвовать в будущих проектах! Рекомендую как заказчика и специалиста!
Ответный отзыв
neosq
50 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
В Wordpress съехал сайдбар
WordPress
Помог немного разобраться в коде и настроил морально на решение проблем. Благодарю за помощь Надеюсь на сотрудничество в будущем :)
Спасибо! Для себя тоже не без пользы , узнал еще один *косяк* wordpress :).
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