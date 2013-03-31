Люблю Drupal :)
mail: [email protected]
Специализации:
- Создание сайтов "под ключ"
- Верстка HTML/CSS/JQuery
- Разработка сайтов на CMS Drupal
- Темизация CMS Drupal (Cоздание индивидуальных тем)
Знания, умения, навыки:
- HTML, CSS.
- JS, jQuery (средний уровень)
- Блочная/табличная, резиновая/фиксированная вёрстка, адаптивная.
- Верстка под мобильные устройства.
Портфолио
- ALAZU351 просмотр
- Сайт ORGAZM SPB363 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
HTML
Работа была выполнена в кратчайший срок и должным образом, я очень доволен работой с Андреем. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Сергей хороший заказчик , с ясным пониманием того что ему нужно. С оплатой все отлично, доволен сотрудничеством. Всем рекомендую!!
$50
10 баллов
12 лет назад
CSSHTMLJavaScriptPHPWordPress
Андрей отлично выполнил задание - собрал страницу из тех отрывков текста, которые по ходу переписывались и по нескольку раз переделывались. Все это было сделано в довольно короткие сроки, так что могу его рекомендовать как хорошего специалиста!
Ответный отзыв
Сергей хороший заказчик, с интересными проектами. Оплата произведена сразу после финальных корректив. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$25
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена хорошо, адекватно реагирует на замечания.
Ответный отзыв
Отличный заказчик , с большим запасом терпения :) и умением правильно указать на необходимые правки. Никаких проблем с оплатой по завершению работы. Приятно работать, надеюсь на будущие совместные проекты!
$100
10 баллов
12 лет назад
AJAXCSSDrupalHTMLJavaScriptJoomlajQueryMODXPHP
Хороший исполнитель, сотрудничеством доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Спасибо за интересный проект! Сотрудничеством доволен, проблем оплатой и четкостью ТЗ не возникало, с удовольствием буду участвовать в будущих проектах! Рекомендую как заказчика и специалиста!
$1
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Помог немного разобраться в коде и настроил морально на решение проблем. Благодарю за помощь Надеюсь на сотрудничество в будущем :)
Ответный отзыв
Спасибо! Для себя тоже не без пользы , узнал еще один *косяк* wordpress :).